„Hammer“ hat eine Filiale in der Langenfelder Straße in Köthen. Die Muttergesellschaft betreibt allerdings eine Sanierung in Eigenverwaltung.

Nach Insolvenz der Fachmarkt-Kette - Was wird aus der „Hammer“-Filiale in Köthen?

Köthen/MZ/her. - Wird der Einrichtungsmarkt Hammer in Köthen Ende des Jahres geschlossen? Oder wird das Geschäft in der Langenfelder Straße 13 lediglich verkleinert, wie in den sozialen Medien zu lesen war?. Die MZ fragte daraufhin in der Pressestelle des Unternehmens nach, was an den Gerüchten dran sei.