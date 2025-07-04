Der Hallesche FC reist als klarer Favorit zum Landespokal-Duell mit dem SV Rot-Weiß Kemberg. Wir zeigen das Spiel am Sonntag im kostenlosen Livestream.

Wird der HFC seiner Favoritenrolle im Landespokal beim SC Rot-Weiß Kemberg gerecht? Das Achtelfinalspiel am 12. Oktober zeigen wir ab 14 Uhr im kostenlosen Livestream.

Magdeburg/DUR – In der Länderspielpause im deutschen Profifußball ist der Hallesche FC im Landespokal gefordert. Im Achtelfinale tritt der HFC am Sonntag (12. Oktober) beim SV Rot-Weiß Kemberg an.

Anstoß in der Sportanlage Bergwitzer Straße im Landkreis Wittenberg ist um 14 Uhr. Die gute Nachricht für Fans: Wir zeigen die Partie an dieser Stelle kostenlos im kommentierten Livestream. Kommentator ist Torsten Grundmann.

Keine Frage: Der HFC ist als Regionalligist der klare Favorit, schließlich spielt Kemberg in der Landesliga Sachsen-Anhalt Süd. Dort steht der Klub aktuell auf Rang 13, jüngst gab es eine 0:1-Niederlage beim FC Grün-Weiß Piesteritz.

Kemberg mit zwei Siegen im Landespokal

Im Landespokal nahm Kemberg aber schon erfolgreich zwei Hürden. Zum Auftakt wurde der MSV Eisleben 2:0 besiegt, dann folgte ein 8:1-Kantersieg beim Dessauer SV 97. Der HFC ist aber sicherlich ein anderes Kaliber, der Viertligist warf bislang den SSC Weißenfels mit 3:0 aus dem Wettbewerb.

Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele live: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberligapartie, Landespokal-Duellen und Frauen-Fußball. Erstmals werden seit dieser Saison auch Handball des SC Magdeburg und Basketball des Mitteldeutschen BC zum Angebot gehören.