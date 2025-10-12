Beim diesjährigen Berufsorientierungstag im Ascherslebener Ballhaus haben sich 55 Aussteller aus der Region den Jugendlichen präsentiert. Das Ziel: den jungen Menschen Ausbildungschancen vor Ort aufzeigen.

Berufsorientierungstag: Unternehmen zeigen im Ascherslebener Ballhaus Job-Chancen in der Region auf

Beim mittlerweile 17. Berufsorientierungstag konnten die Jugendlichen im Ascherslebener Ballhaus mit möglichen Arbeitgebern ins Gespräch kommen.

Aschersleben/MZ - Durum und Dinkel, Weizen und Roggen: Für den Laien sieht der Inhalt der verschiedenen Gläser am Stand der Alslebener Saalemühle wahrscheinlich relativ ähnlich aus. Doch Yannick Frauendorf kennt den Unterschied genau. Beim Berufsorientierungstag im Ascherslebener Ballhaus gehört der Azubi im ersten Lehrjahr am vergangenen Donnerstag zu denjenigen, die das Unternehmen vertreten.