Lila Wolke Neue Heimat für die „Lila Wolke“ - Dessauer Kinder- und Jugendhospiz zieht um und feiert Jubiläum
Seit fünf Jahren begleitet die „Lila Wolke“ Kinder, Jugendliche und Familien in schweren Stunden, hilft beim Abschiednehmen und bietet Trauerbegleitung an.
12.10.2025, 12:00
Dessau/MZ. - In den Räumen der „Lila Wolke“ stapeln sich Kartons, an den Decken fehlen die Lampen, das Telefon von Leiterin Annett Simroth klingelt ununterbrochen. „Zurzeit ist hier einiges los, es geht etwas drunter und drüber“, sagt sie.