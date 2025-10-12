weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Lila Wolke: Neue Heimat für die „Lila Wolke“ - Dessauer Kinder- und Jugendhospiz zieht um und feiert Jubiläum

Lila Wolke Neue Heimat für die „Lila Wolke“ - Dessauer Kinder- und Jugendhospiz zieht um und feiert Jubiläum

Seit fünf Jahren begleitet die „Lila Wolke“ Kinder, Jugendliche und Familien in schweren Stunden, hilft beim Abschiednehmen und bietet Trauerbegleitung an.

Von Tizian Hempel 12.10.2025, 12:00
Annett Simroth, Leiterin der Lila Wolke, und Christian Schmidt, Familienbegleiter, vor dem neuen Domizil in der Brauereistraße 13.
Annett Simroth, Leiterin der Lila Wolke, und Christian Schmidt, Familienbegleiter, vor dem neuen Domizil in der Brauereistraße 13. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - In den Räumen der „Lila Wolke“ stapeln sich Kartons, an den Decken fehlen die Lampen, das Telefon von Leiterin Annett Simroth klingelt ununterbrochen. „Zurzeit ist hier einiges los, es geht etwas drunter und drüber“, sagt sie.