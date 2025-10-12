Seit fünf Jahren begleitet die „Lila Wolke“ Kinder, Jugendliche und Familien in schweren Stunden, hilft beim Abschiednehmen und bietet Trauerbegleitung an.

Neue Heimat für die „Lila Wolke“ - Dessauer Kinder- und Jugendhospiz zieht um und feiert Jubiläum

Annett Simroth, Leiterin der Lila Wolke, und Christian Schmidt, Familienbegleiter, vor dem neuen Domizil in der Brauereistraße 13.

Dessau/MZ. - In den Räumen der „Lila Wolke“ stapeln sich Kartons, an den Decken fehlen die Lampen, das Telefon von Leiterin Annett Simroth klingelt ununterbrochen. „Zurzeit ist hier einiges los, es geht etwas drunter und drüber“, sagt sie.