Mittlerweile ist er Kult: Der Köthener Adventskalender mit dem Motiv von Steffen Fischer. Das neue Exemplar kommt in einer Auflage von 2.800 auf den Markt.

Köthen/MZ. - Mittlerweile ist er Kult: Der Köthener Adventskalender mit dem Motiv von Steffen Fischer. In diesem Jahr entführt der Köthener Künstler die Kalender-Fans in eine Weihnachtsbäckerei, heißt es in einer Pressemitteilung dazu. „Es ist wieder ein tolles Motiv und ich bekomme gleich Hunger auf Lebkuchen und Spekulatius“, erklärt Verena Schiffner von „Mein Buchladen“, die den Kalender gemeinsam mit Stefan B. Westphal initiiert hat.

Vieles bleibt beim aus den vergangenen Jahren bewährten Konzept. Insgesamt 2.800 Kalender sind zum Stückpreis von 4,50 Euro ab Montag in „Mein Buchladen“ oder Filialen der Köthener Fleisch- und Wurstwaren erhältlich.

Auf jedem Kalender befindet sich eine Glücksnummer. Stimmt diese mit der per Los ermittelten Glückszahl überein, gehört der Tagesgewinn dem Kalenderbesitzer. Stefan B. Westphal verspricht an dieser Stelle: „Es sind wieder tolle Preise dabei. Wir verraten jedoch noch nicht viel, denn die Heimlichkeit gehört in der Weihnachtszeit dazu. Nur so viel: Insgesamt sind Preise im Wert von rund 4.250 Euro hinter den Türchen und allein am Heilig Abend gibt’s einen Großbildfernseher und eine Spielekonsole im Wert von 1.000 Euro.“

Für alle kleinen Kalenderfreunde gibt es in diesem Jahr auch wieder einen Kinder-Kalender. Dieser ist ebenso bei den Filialen der Köthener Fleischerei erhältlich.

Die Gewinnzahlen gibt es in der Mitteldeutschen Zeitung, dem Super Sonntag, im Internet auf der Seite www.in-koethen.de, per Aushang in „Mein Buchladen“ und per WhatsApp (0152/55 84 33 47 im Profilbild).