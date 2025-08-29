Energie- und Industrieprojekt im Harz Zukunftsprojekt Morgenrot: Fragen und Bedenken in Quedlinburg
Auf mehr als 1.200 Hektar Fläche möchten Investoren in Quedlinburg ein Projekt umsetzen, mit dem auch ein Industrie- und ein Energiepark entstehen. Das führt zu Fragen und auch Bedenken.
29.08.2025, 15:47
Quedlinburg/MZ. - Es soll einen Industrie- und einen Energiepark miteinander verbinden, wobei Unternehmen vor Ort erzeugter "grüner“ Strom zur Verfügung gestellt wird, und zugleich weiter Landwirtschaft ermöglichen: das Zukunftsprojekt Morgenrot, das Investoren auf einer Fläche von mehr als 1.200 Hektar östlich von Quedlinburg in Richtung Gemarkungsgrenze umsetzen wollen.