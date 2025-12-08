Steven Schwarz und Marc Möser haben eine Nische für sich entdeckt und verfolgen mit ihrem „Kork & Bohne“ in Quedlinburg, das tagsüber Café und abends Bar ist, ein besonderes Konzept. Was Gäste hier erwartet.

Regional, hausgemacht und bis Mitternacht offen: Das steckt hinter „Kork & Bohne“ in Quedlinburg

Haben in Quedlinburg „Kork & Bohne" eröffnet und betreiben das Café und die Bar gemeinsam: Steven Schwarz (l.) und Marc Möser.

Quedlinburg/MZ. - „Kork & Bohne“ – der Name ihrer kleinen Gastronomie nahe dem Rathaus in der Breiten Straße in Quedlinburg ist für die beiden Inhaber Steven Schwarz und Marc Möser Programm: „Tagsüber ist es Café, abends eine Bar“, sagt Marc Möser.