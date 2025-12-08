Café und Bar im Harz Regional, hausgemacht und bis Mitternacht offen: Das steckt hinter „Kork & Bohne“ in Quedlinburg
Steven Schwarz und Marc Möser haben eine Nische für sich entdeckt und verfolgen mit ihrem „Kork & Bohne“ in Quedlinburg, das tagsüber Café und abends Bar ist, ein besonderes Konzept. Was Gäste hier erwartet.
08.12.2025, 06:45
Quedlinburg/MZ. - „Kork & Bohne“ – der Name ihrer kleinen Gastronomie nahe dem Rathaus in der Breiten Straße in Quedlinburg ist für die beiden Inhaber Steven Schwarz und Marc Möser Programm: „Tagsüber ist es Café, abends eine Bar“, sagt Marc Möser.