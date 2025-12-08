Vom Karussell-Basteln zur Stadtspitze: Jutta Fischer hat Eisleben nicht nur bewegt, sondern auch gedreht und dreht sich selbst bis heute schneller als jedes Fahrgeschäft auf der Wiese.

Jutta Fischer, damals Oberbürgermeisterin, schiebt 2015 auf dem Eisleber Weihnachtsmarkt die Pyramide an. Damit wird traditionell der Weihnachtsmarkt eröffnet.

Eisleben/MZ. - Mit Jutta Fischer geht man nicht einfach unerkannt durch die Lutherstadt Eisleben. Wer ihr begegnet, erkennt sie sofort – die ehemalige Oberbürgermeisterin, die das Gesicht der Stadt über Jahre geprägt hat. Auch wenn sie längst nicht mehr im Amt ist, bleibt sie für Eisleben eine treibende Kraft. Bis heute setzt sie sich jeden Tag für ihre Heimat ein.