Der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen entwickelte sich am Wochenende zum Publikumsmagneten. Zwischen Lichterglanz, Karussell und Schlittschuhbahn loben viele Gäste die Atmosphäre – doch nicht alles kommt gut an.

„Hier ist es viel schöner“ - Wie finden die Besucher den Sangerhäuser Weihnachtsmarkt? (mit Bildergalerie und Video)

So voll war der Weihnachtsmarkt in Sangerhausen am späten Freitagabend.

Sangerhausen - War der Andrang anfangs noch etwas verhalten, füllte sich der Marktplatz nach der Eröffnung des Sangerhäuser Weihnachtsmarkts zusehends. Wie der „Advent in den Rosenhöfen“ am Freitagabend, bei dem Tausende im Zentrum unterwegs waren, hat sich der Markt das Wochenende über als Anziehungspunkt erwiesen.