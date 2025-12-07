Mit dem Anschieben der Pyramide hat Eislebens Bürgermeister Carsten Staub den Weihnachtsmarkt der Lutherstadt am 6. Dezember eröffnet. Traditionell wurden im Vorfeld auch die Ehrenamtlichen der Stadt gewürdigt und ausgezeichnet.

Mit Bildergalerie: Der Weihnachtsmarkt in Eisleben ist eröffnet

Der Weihnachtsmann fuhr in diesem Jahr mit dem Räumfahrzeug des Bauhofs vor und wurde vom Engel und den Weihnachtselfen auf den Weihnachtsmarkt begleitet.

Eisleben/MZ - Mit blinkender Rundumleuchte ist das Räumfahrzeug des Eisleber Bauhofs auf dem Marktplatz der Lutherstadt vorgefahren. Nicht aber, um wie im Winter üblich Schnee zu schieben. Dieses Mal hatte der Unimog den Weihnachtsmann an Bord, der sich die Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Samstag nicht entgehen ließ.