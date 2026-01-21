In diesem Jahr feiert die Internationale Grüne Woche in Berlin ihr 100-jähriges Bestehen. Einige Flaggschiffe vertreten Halle bei der Jubiläumsausgabe der weltbekannten Messe, eines davon beeindruckt auch die Bundesforschungsministerin Dorothee Bär. Und ein Eis aus Halle gewinnt sogar einen Preis.

Das sind Halles Aushängeschilder bei der Grünen Woche

Insgesamt 19 Projekte vereint der Forschungsverbund DiP. Eins davon stellt Arianne Schnabel der Bundesforschungsministerin Bär während ihres Besuchs vor.

Halle (Saale)/MZ. - Waren es damals noch die ersten Traktoren, die bei der Agrar- und Ernährungsmesse von den Besuchern bestaunt wurden, sind es heute zunehmend digitale Erntehelfer, die zum 100. Jubiläum der Internationalen Grünen Woche in Berlin präsentiert werden.