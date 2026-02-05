Eil
Abendlicher Empfang im Stadthaus Partystimmung Fehlanzeige - Erste Fraktion boykottiert feierlichen Neujahrsempfang der Stadt Halle
Am 16. Februar findet im Stadthaus der feierliche Neujahrsempfang der Stadt Halle statt. Doch nicht alle geladenen Gäste sind in Partystimmung. Eine Stadtratsfraktion hat geschlossen abgesagt.
05.02.2026, 17:40
Halle (Saale)/MZ. - Am feierlichen Neujahrsempfang der Stadt im Festsaal des Stadthauses sollen neben Gästen aus Kultur und Wirtschaft eigentlich alle 56 Mandatsträger des Stadtrates teilnehmen. Doch eine Fraktion hat jetzt geschlossen abgesagt. Die Begründung lässt aufhorchen und dürfte den Oberbürgermeister nicht gerade freuen.