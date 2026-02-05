weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Abendlicher Empfang im Stadthaus: Partystimmung Fehlanzeige - Erste Fraktion boykottiert feierlichen Neujahrsempfang der Stadt Halle

Am 16. Februar findet im Stadthaus der feierliche Neujahrsempfang der Stadt Halle statt. Doch nicht alle geladenen Gäste sind in Partystimmung. Eine Stadtratsfraktion hat geschlossen abgesagt.

Von Jonas Nayda 05.02.2026, 17:40
Im Festsaal des Stadthauses am Marktplatz in Halle soll bald gefeiert werden. Eine Ratsfraktion boykottiert die Veranstaltung jedoch.
Im Festsaal des Stadthauses am Marktplatz in Halle soll bald gefeiert werden. Eine Ratsfraktion boykottiert die Veranstaltung jedoch. (Archivfoto: Silvio Kison)

Halle (Saale)/MZ. - Am feierlichen Neujahrsempfang der Stadt im Festsaal des Stadthauses sollen neben Gästen aus Kultur und Wirtschaft eigentlich alle 56 Mandatsträger des Stadtrates teilnehmen. Doch eine Fraktion hat jetzt geschlossen abgesagt. Die Begründung lässt aufhorchen und dürfte den Oberbürgermeister nicht gerade freuen.