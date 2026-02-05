Drei Straßenbahnen der neuen Tina-Generation sind bisher in Halle im Einsatz, doch es sollen bald neun werden. Damit rollen die Neuen auch auf weiteren Linien.

Jede Woche eine neue Tina: Halles neue Straßenbahnen fahren auf immer mehr Linien

Halle (Saale)MZ/AHS. - Sie sind Hingucker und bald noch viel häufiger im Stadtbild zu sehen: die neuen Straßenbahnen mit total integriertem Niederflurantrieb, kurz Tina. Bisher sind drei dieser Bahnen im Liniendienst; bis Anfang März sollen es neun werden, wie die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) mitteilt.