Schnee und Eis machen viele Gehwege gefährlich glatt. Streusalz hilft schnell, ist im Landkreis Wittenberg aber nicht überall erlaubt. Was in den Städten gilt und welche Strafen drohen.

Was darf ich streuen? Winterdienst‑Regeln im Landkreis Wittenberg im Überblick

In vielen Städten des Landkreises Wittenberg ist die Verwendung von Streusalz grundsätzlich nicht erlaubt. Es gibt aber Ausnahmen.

Jessen/Wittenberg/MZ. - Schneeschieben kann ziemlich anstrengend sein. Besonders dann, wenn sich unter der weißen Decke eine hartnäckige Eisschicht bildet. Viele greifen in solchen Fällen reflexartig zu Streusalz, das Eis schnell und zuverlässig schmelzen lässt. Doch immer wieder stellt sich die Frage: Ist der Einsatz von Streusalz überhaupt erlaubt? Die MZ hat dazu im Landkreis Wittenberg nachgefragt.