Schnee und Eis machen viele Gehwege gefährlich glatt. Streusalz hilft schnell, ist im Landkreis Wittenberg aber nicht überall erlaubt. Was in den Städten gilt und welche Strafen drohen.

Streusalz auf Gehwegen: Das müssen Anwohner im Kreis Wittenberg wissen

In Gräfenhainichen ist Streusalz meist verboten, nur in Ausnahmefällen darf es eingesetzt werden.

Wittenberg/MZ - Schnee zu schieben ist oft mühsam. Besonders schwierig wird es, wenn sich unter dem Schnee eine feste Eisschicht gebildet hat. Viele Menschen greifen dann schnell zu Streusalz, weil es Eis zuverlässig schmelzen lässt. Doch der Einsatz von Streusalz ist nicht überall erlaubt. Immer wieder gibt es dazu Fragen. Die MZ hat im Landkreis Wittenberg nachgefragt, was erlaubt ist.