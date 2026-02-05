Seit Juni 2022 zeigt die Webcam am Ascherslebener Rathaus nur noch ein Standbild von Marktplatz und Stephanikirche. Warum das so ist und was die Stadt dazu sagt.

Keine gute Außenwerbung: Warum Ascherslebener Rathaus-Webcam ein Bild von 2022 zeigt

Am 1. Juni 2022, um 8.18 Uhr, ist das Bild der Ascherslebener Rathaus-Webcam eingefroren und seitdem so im Netz zu finden.

Aschersleben/MZ - Der Blick auf Marktplatz und Stephanikirche hat sich seit dreieinhalb Jahren nicht verändert. Wer im Internet die Webcam am Ascherslebener Rathaus aufruft, sieht noch immer dasselbe Standbild aus dem Jahr 2022. Bewegung, Wetterwechsel oder Stadtleben sind dort längst nicht mehr zu erkennen – die Kamera ist an diesem Tag um 8.18 Uhr ausgefallen.