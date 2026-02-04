2021 stand die Idee schon einmal im Raum, nun wurde sie wieder aufgegriffen: eine Ausbildungsstätte für Lehrer in Dessau. Was die Pläne sind.

Pädagogische Hochschule oder Dualer Studiengang? - Wie in Dessau Lehrer ausgebildet werden sollen

Werden in Dessau bald Lehrer ausgebildet? Oberbürgermeister Robert Reck hat schon große Pläne inklusive Name und Grundstück für eine neue Hochschule in der Stadt.

Dessau/MZ. - Beim Neujahrsempfang der Stadt Dessau-Roßlau forderte Oberbürgermeister Robert Reck in seiner Rede „Dessau muss zudem Sitz einer neuen Pädagogischen Hochschule werden“. Diese solle die Versorgung mit Lehrern absichern. Damit greift er ein Thema auf, das bereits seit einem Vorstoß der CDU aus dem Jahr 2021 im Raum steht.