Beim traditionellen Neujahrsempfang im Theater weist Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck auf die schwierige finanzielle Lage seiner Stadt hin, nimmt sein Rathaus, aber auch das Klinikum in die Pflicht. Dass es dort erst 2029 kein Minus mehr geben soll, ist Reck „zu spät“. Was er fordert.

Buga 2035, Lage am Klinikum, Bauhaushochschule: Das fordert OB Reck beim Neujahrsempfang der Stadt

Im Anhaltischen Theater in Dessau fand am Sonntagabend der Neujahrsempfang der Stadt Dessau-Roßlau statt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Beim Neujahrsempfang der Stadt hat Oberbürgermeister Robert Reck Dessau-Roßlau auf schwierige Zeiten eingestimmt. „Unsere Stadt wird vermutlich auf absehbare Zeit mit einer Haushaltssperre leben müssen“, sagte das Stadtoberhaupt am Sonntagabend im Anhaltischen Theater und machte klar: „Die Haushaltsführung muss effizienter werden.“ Es ist eine Aufgabe an das Rathaus – und an sich selbst.