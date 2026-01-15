Probieren, staunen, ins Gespräch kommen: LIVEZEIT mit Chris meldet sich am Montag ab 10.30 Uhr direkt vom Sachsen-Anhalt-Tag auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

Live-Reporter Chris Luzio Schönburg nimmt seine Zuschauer am Montag mit zum Sachsen-Anhalt-Tag auf die Grüne Woche in Berlin.

Berlin. - Probieren, staunen, ins Gespräch kommen – und das alles live: LIVEZEIT mit Chris meldet sich am Montag, 19. Januar 2026, ab 10.30 Uhr direkt von der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

Livereporter Chris Luzio Schönburg ist mittendrin im Geschehen und nimmt die Zuschauer am Sachsen-Anhalt-Tag live mit in die Sachsen-Anhalt-Halle – dorthin, wo Genuss, Innovation und Heimatgefühl aufeinandertreffen.

Die Grüne Woche feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Und Sachsen-Anhalt ist so stark vertreten wie nie zuvor: 106 Aussteller, regionale Spezialitäten, kreative Manufakturen, bekannte Marken und echte Geheimtipps. Genau hier setzt Livezeit mit Chris an: ungefiltert, spontan und nah dran.

Probieren, fragen, entdecken – live vor Ort auf der Grünen Woche in Berlin

Was schmeckt Sachsen-Anhalt? Welche Ideen stecken hinter den Produkten? Und wer sind die Menschen, die dahinterstehen?

Chris Luzio Schönburg kommt live mit Ausstellerinnen und Ausstellern ins Gespräch, blickt hinter die Kulissen, lässt sich erklären, was neu ist – und probiert auch selbst. Vom bekannten Klassiker bis zum überraschenden Wow-Moment ist alles dabei.

Ein besonderes Highlight: Am Montag ist Sachsen-Anhalt-Tag auf der Grünen Woche. Hier zeigt sich das Bundesland in all seiner Vielfalt – kulinarisch, touristisch und innovativ. Für Zuschauerinnen und Zuschauer ist das die Chance, Sachsen-Anhalt so zu erleben, wie man es sonst nur vor Ort kann.

Chris Luzio Schönburg ist Moderator, Content Creator und Podcast-Host aus Sachsen-Anhalt. Der junge Köthener moderiert den Sachsen-Anhalt-Podcast mit Stefan B. Westphal, engagiert sich in gesellschaftlichen Projekten wie „Demokratie Leben“ und behandelt Themen wie Integration, Kultur und gesellschaftliches Engagement in der Region.