  4. Kochwettbewerb in Anhalt: Jubel an der Goitzsche - „Seensucht“ erfindet die Roulade neu und holt Silber beim Regionalgericht

Beim Regionalgericht „Anhalt“ sollten Köche sich mit der Roulade beschäftigen. William Gretzschel, stellvertretender Küchenchef, setzte auf das Leicoma-Schwein und Würzfleisch - und konnte so die Jury überzeugen.

19.01.2026, 11:13
Mit seiner Würzfleisch-Ausrichtung des Rouladen-Themas punktete William Gretzschel aus der „Seensucht“.
Bitterfeld/MZ. - Es ist Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, als in der Weinbar „Feinherb“ in der Dessauer Johannisstraße Jubel aufbrandet. Soeben wurden die Sieger des Regionalgerichts Anhalt 2025 bekanntgegeben.