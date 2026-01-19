Kochwettbewerb in Anhalt Jubel an der Goitzsche - „Seensucht“ erfindet die Roulade neu und holt Silber beim Regionalgericht

Beim Regionalgericht „Anhalt“ sollten Köche sich mit der Roulade beschäftigen. William Gretzschel, stellvertretender Küchenchef, setzte auf das Leicoma-Schwein und Würzfleisch - und konnte so die Jury überzeugen.