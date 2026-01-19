Kochwettbewerb in Anhalt Jubel an der Goitzsche - „Seensucht“ erfindet die Roulade neu und holt Silber beim Regionalgericht
Beim Regionalgericht „Anhalt“ sollten Köche sich mit der Roulade beschäftigen. William Gretzschel, stellvertretender Küchenchef, setzte auf das Leicoma-Schwein und Würzfleisch - und konnte so die Jury überzeugen.
Bitterfeld/MZ. - Es ist Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, als in der Weinbar „Feinherb“ in der Dessauer Johannisstraße Jubel aufbrandet. Soeben wurden die Sieger des Regionalgerichts Anhalt 2025 bekanntgegeben.