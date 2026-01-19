Dass Gäste sogar Silvester im „Lehof Caravan & Camping“ vollbringen wollten, hat die Betreiber überrascht. Wie das neue Angebot in Quedlinburg nachgefragt wird, und was im „Klietz-Sportpark“ 2026 hinzukommt.

Wintercamping und nächster Sprung im Sportpark: Das passiert in neuem Magnet in Quedlinburg

Wird das neue Angebot im Nordosten von Quedlinburg ergänzen: die Minigolfanlage.

Quedlinburg/MZ. - Sie haben sich 2025 großen Zuspruchs erfreuen können: die auf dem Gelände an der Lindenstraße in Quedlinburg neu entstandenen Angebote für Sport, Freizeit und Erholung. Bewegung gibt es hier auch in den Wintermonaten: Während im „Klietz-Sportpark“ weitere Arbeiten laufen, werden beim „Lehof Caravan & Camping“ nach einer Spitzennachfrage und weiteren überraschenden Buchungen auch aktuell einige Gäste begrüßt.