Als „Instrument des Jahres“ steht das Akkordeon 2026 im Fokus. Eine Gelegenheit, das Image der oft belächelten Quetschkommode aufzupolieren. Ein Besuch bei der „Musikschule Fröhlich“ in Osternienburg.

Instrument des Jahres: Warum das Akkordeon cooler als sein Image ist

Maik Marx spielt seit der ersten Klasse Akkordeon. Inzwischen unterrichtet er fast hundert Kinder und Erwachsene.

Osternienburg/MZ. - Kerzengerade sitzen sie in einem leichten Halbkreis auf ihren Stühlen. Mit aufrechtem Rücken, die Schultern gesenkt, die Unterschenkel im rechten Winkel über den Füßen, das Instrument auf den Oberschenkeln abgestellt. Die Blicke fokussiert auf die Klaviatur, wo sie zum Start der Stunde Beethovens „Ode an die Freude“ eintippen. Geräuschlos. Denn noch ist der Balg verschlossen. Aber gleich wird Musik den Raum erfüllen. Akkordeonmusik.