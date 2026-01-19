Die Mitarbeiter der Ambulance Merseburg GmbH pflegen, retten und fahren Patienten im Saalekreis und Halle. Das Unternehmen feiert jetzt 35-Jähriges. Die Gründer sind immer noch die Chefs. Sie berichten über schwierige Anfänge und neue Ziele.

Ambulance Merseburg GmbH: „Die anderen haben Westautos gekauft, ich habe in die Firma investiert“

Stephan Quandt (r.) und Detlef Steinborn haben die Ambulance 1990 gegründet. Jürg Zimmermann (l.) leitet den Rettungsdienst.

Merseburg/MZ. - „Die anderen haben Westautos gekauft, ich habe in die Firma investiert“, blickt Stephan Quandt auf seine Wendezeit zurück. Mit Anfang 20 gründete er Mitte Dezember 1990 die Ambulance Merseburg GmbH. Zum 1. Januar hätten sie dann mit dem Betrieb losgelegt. Entsprechend feierte das Unternehmen mit Sitz in der Lauchstädter Straße nun sein 35. Jubiläum. Aus anfänglich vier Mitarbeitern sind mittlerweile 165 geworden.