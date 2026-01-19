weather sonnig
  4. Bürgermeisterwahl 2026: Gunter Wakan (AfD) will Bürgermeister in Mansfelder Grund-Helbra werden - wie er seine Kandidatur begründet

Für den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra - Norbert Born (SPD) - wird ein Nachfolger gesucht. Bislang standen zwei Kandidaten fest. Nun kommt mit Gunter Wakan ein dritter Bewerber von der AfD dazu. Wie er seine Kandidatur begründet.

Von Daniela Kainz 19.01.2026, 18:15
Gunter Wakan möchte Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra werden.
Helbra/MZ. - Für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra schickt die AfD einen eigenen Bewerber ins Rennen.