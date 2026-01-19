Bürgermeisterwahl 2026 Gunter Wakan (AfD) will Bürgermeister in Mansfelder Grund-Helbra werden - wie er seine Kandidatur begründet

Für den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra - Norbert Born (SPD) - wird ein Nachfolger gesucht. Bislang standen zwei Kandidaten fest. Nun kommt mit Gunter Wakan ein dritter Bewerber von der AfD dazu. Wie er seine Kandidatur begründet.