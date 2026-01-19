Auf einer Pilzwanderung im Winter zeigt sich in Dessau, Pilze gibt es zu allen Jahreszeiten. Was wo wächst - und was man damit machen kann.

Zitterling und Judasohr - Welche Entdeckungen es auf einer winterlichen Pilzwanderung in Dessau gab

Viele Interessierte haben sich am Sonnabend zur Dessauer Winter-Pilzwanderung eingefunden.

Mosigkau/MZ. - Wer einsam ist und etwas kuscheln will, der gehe in den Wald. Und suche eine Striegelige Tramete, rät Ina Lampe lachend. Sie hält einen Pilz in der Hand: Halbkreisförmig, flach und fünf Zentimeter breit, rötlich-grau. Ganz weich sei die Oberfläche, sagt Lampe, und reicht den Pilz herum.