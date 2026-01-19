weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Großes Interesse: Zitterling und Judasohr - Welche Entdeckungen es auf einer winterlichen Pilzwanderung in Dessau gab

Großes Interesse Zitterling und Judasohr - Welche Entdeckungen es auf einer winterlichen Pilzwanderung in Dessau gab

Auf einer Pilzwanderung im Winter zeigt sich in Dessau, Pilze gibt es zu allen Jahreszeiten. Was wo wächst - und was man damit machen kann.

Von Thomas Steinberg Aktualisiert: 19.01.2026, 16:05
Viele Interessierte haben sich am Sonnabend zur Dessauer Winter-Pilzwanderung eingefunden.
Viele Interessierte haben sich am Sonnabend zur Dessauer Winter-Pilzwanderung eingefunden. Fotos: Thomas Steinberg

Mosigkau/MZ. - Wer einsam ist und etwas kuscheln will, der gehe in den Wald. Und suche eine Striegelige Tramete, rät Ina Lampe lachend. Sie hält einen Pilz in der Hand: Halbkreisförmig, flach und fünf Zentimeter breit, rötlich-grau. Ganz weich sei die Oberfläche, sagt Lampe, und reicht den Pilz herum.