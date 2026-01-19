Der teils strenge Frost hat Folgen. Vor allen Dingen kleine Gewässer tragen eine Eisschicht. Doch wie lange hält sie? In Friedersdorf probten Feuerwehr und Sanitäter den Ernstfall.

Gefahr im Eis - Trügerische Sicherheit an kleinen Gewässern ruft Retter in Friedersdorf auf den Plan

Ist eine Person im Eis eingebrochen, zählen Ruhe und Sicherheit. Die Retter nähern sich bäuchlings der Unfallstelle im Gehrenteich.

Friedersdorf/MZ. - Der Schnee ist verschwunden. Das Eis lockt immer noch. Vor allen Dingen die kleinen Gewässer tragen nach dem strengen Frost noch eine Eisschicht. Die Sicherheit ist trügerisch. Denn das Eis wird von Tag zu Tag dünner und brüchiger.