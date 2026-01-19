weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  Wenn Eis zur Falle wird: Gefahr im Eis - Trügerische Sicherheit an kleinen Gewässern ruft Retter in Friedersdorf auf den Plan

Der teils strenge Frost hat Folgen. Vor allen Dingen kleine Gewässer tragen eine Eisschicht. Doch wie lange hält sie? In Friedersdorf probten Feuerwehr und Sanitäter den Ernstfall.

Von Ulf Rostalsky 19.01.2026, 18:00
Ist eine Person im Eis eingebrochen, zählen Ruhe und Sicherheit. Die Retter nähern sich bäuchlings der Unfallstelle im Gehrenteich.
Ist eine Person im Eis eingebrochen, zählen Ruhe und Sicherheit. Die Retter nähern sich bäuchlings der Unfallstelle im Gehrenteich. (Foto: Ulf Rostalsky)

Friedersdorf/MZ. - Der Schnee ist verschwunden. Das Eis lockt immer noch. Vor allen Dingen die kleinen Gewässer tragen nach dem strengen Frost noch eine Eisschicht. Die Sicherheit ist trügerisch. Denn das Eis wird von Tag zu Tag dünner und brüchiger.