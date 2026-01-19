Der Faschingsklub Thalheim führt den Reigen der Karnevalsspektakel an. Auf der verbreiterten Bühne geben vor allem die tanzenden Akteure alles. Das Publikum trommelt als Dank Raketen in die Luft.

Thalheim/MZ. - Vor dem Spaß kommt die Arbeit. Und so haben die Thalheimer Hand angelegt, um nach kurzer Spendenaktion die Bühne im Gemeindezentrum zu verbreitern. Den neu gewonnenen Platz wissen die Akteure des Faschingsklubs Thalheim eindrucksvoll zu nutzen. Zum traditionellen Narrenball bringen am vergangenen Samstag vor allem die Tanzensembles den Bühnenboden zum Beben und vereinen den Saal im Jubel. Die Zugabenrufe häufen sich, manche Akteure müssen gar ein drittes Mal loslegen – angefeuert durch die händetrommelnd abgeschossenen Thalheimer Faschingsraketen.