Jemand gibt sich am Telefon als Microsoft-Support aus? Am besten gleich wegdrücken.

Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau haben erneut Microsoft-Betrüger zugeschlagen und 3.000 Euro erbeutet.

Auf dem Laptop einer 79-jährigen Frau waren am Freitag eine Fehlermeldung sowie eine Telefonnummer erschienen. Als die Seniorin die Nummer wählte, meldete sich ein Mann, der angab, dass sich auf dem Laptop Viren und Trojaner befinden und eine Freigabe per Fernzugriff notwendig sei. Die 79-Jährige erlaubte den Zugriff.

Im Anschluss wurde sie aufgefordert, testweise mehrere Aufträge für Geldüberweisungen zu bestätigen, was sie mit ihrem Mobiltelefon auch tat. Im Anschluss musste die Frau feststellen, dass von ihrem Konto zwei Abbuchungen von insgesamt 3.000 Euro ausgeführt wurden. Daraufhin ließ sie ihr Konto sperren und erstattete Strafanzeige.