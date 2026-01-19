Im Alten Rathaus von Wittenberg stellt der Künstler Thomas Beecht mit vier seiner Schülerinnen und Schüler aus. Mit dabei ist auch die Wittenbergerin Kathleen Matussek. Eine Stippvisite beim Aufbau der Exposition.

Thomas Beecht stellt aus und bringt seine Schüler mit

Thomas Beecht und Kathleen Matussek mit Beecht-Bildern zum Ausstellungsaufbau am 17. Januar: Zu sehen sind diese und andere Arbeiten im Alten Rathaus Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - Was für eine Sicht: Im Hintergrund das Haus des Renaissancemalerstars Cranach, vorn zwei äußerst spannende Kunstwerke, getragen von Thomas Beecht und Kathleen Matussek, die auf das Alte Rathaus Wittenberg zusteuern – und dazwischen auf seinem Sockel: Luther. So zufällig sich diese Anordnung ergibt an diesem Samstagmorgen, so magisch ist der Moment. Fotos werden gemacht.