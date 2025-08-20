Zwei neue Räume erweitern den Hort „Fuchs und Elster“ in Abtsdorf. Rund 20.000 Euro sind in das Projekt geflossen. Was die Kinder dort künftig entdecken und erleben können.

Eigentlich ein Ort der Ruhe, doch die Kinder verwenden den neuen Snoezelraum am Dienstag lieber als Tobeecke.

Wittenberg/MZ - Direkt gegenüber der gleichnamigen Kita befindet sich die Grundschule „Ferdinand Freiligrath“ in Abtsdorf. Bis zu 90 Kinder verbringen hier täglich ihren Nachmittag. Sie erledigen Hausaufgaben, spielen oder nutzen die kreativen Angebote des Hortes. In den vergangenen zehn Monaten hat sich dort einiges getan. Das Ergebnis ist am Dienstag präsentiert worden: Zwei frisch gestaltete Räume erweitern jetzt das Angebot des Hortes „Fuchs und Elster“.