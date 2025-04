Der Verein Jägerschaft Wittenberg 2020 und die Grundschule „Ferdinand Freiligrath“ in Abtsdorf starten ein besonderes Kooperationsprojekt. Was die Stadt beiträgt und worum es geht.

Raus in die Natur: In Abtsdorf gibt es jetzt einen Waldschulgarten

Abtsdorf/MZ. - Erst am Mittwoch war Wittenbergs Revierförster Andreas Mucke im Stadtwald und hat dort mit Kindern des Waldkindergartens den Baum des Jahres gesetzt. Nun steht er in einem Waldstück hinter der Grundschule „Ferdinand Freiligrath“ in der Wittenberger Ortschaft Abtsdorf. Freitagmittag wird auch dort ein Baum des Jahres gepflanzt, genau genommen zwei: zarte Roteichen, aber alles Große beginnt bekanntlich klein. Ihren Beginn nimmt öffentlich sichtbar an diesem Tag auch eine Kooperation zwischen dem Verein Jägerschaft Wittenberg 2020 und der Grundschule: Eröffnet wird ein Waldschulgarten.