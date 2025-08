Halle (Saale)/MZ. - In zwei Tagen verwandelt sich Halles Marktplatz wieder in eine Freilichtbühne mitten in der City: Die Reihe „Im Sommer nach 8“, organisiert vom Stadtmarketing Halle und verschiedenen Partnern, bringt vom Donnerstag an bis zum 22. August Kultur in Halles „gute Stube“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.