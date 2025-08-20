Die Gaterslebener Kirchgemeinde hat auf dem Pfarrhof ihr 19. Taubensturmfest gefeiert. Wofür die Spenden des Tages verwendet werden sollen.

Gatersleben/MZ - „Ich bin ganz beseelt“, schwärmt Pfarrerin Malina Teepe von ihrem ersten Taubenturmfest, das auf dem Gaterslebener Pfarrhof gefeiert wurde. „Es ist wirklich idyllisch hier. Und das wollen wir allen zeigen und es teilen“, sagt die Pfarrerin. Bei den Vorbereitungen habe sie sich ein bisschen treiben lassen. „Das Fest gibt es schließlich zum 19. Mal, alle sind aufeinander eingespielt.“