Zeitz/MZ - Am Sonntagabend hat in Zeitz eine Frau die Polizei über ein offenstehendes Fenster an ihrem Nachbarhaus informiert. Beamte stellten vor Ort fest, dass dort das Fenster zum Keller des Mehrfamilienhauses offenbar gewaltsam aufgehebelt worden war. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich so Zugang zu mehreren leerstehenden Wohnungen im Gebäude, heißt es von der Polizei. Gestohlen worden sei offenbar nichts. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.