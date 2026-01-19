Einmal im Monat sollen Besucher in der Lehrparkschule des Tierparks künftig spannende Fakten über ausgewählte Tiere lernen. Den Auftakt machte Tigerpython Tayo. Was die Besucher erfuhren.

Tayo stand im Mittelpunkt - Wie der Tierpark Dessau mit einem neuen Bildungsformat ins Jahr gestartet ist

Besucher Max lässt sich eine alte Schlangenhaut von Katja Flügel, Mitarbeiterin der Lehrparkschule (in Gelb) zeigen.

Dessau/MZ. - Im Terrarium im Tierpark Dessau haben sich gegen 14 Uhr rund zehn Besucher eingefunden. Tigerpython Tayo steht im Rampenlicht und wird von neugierigen Gesichtern begutachtet. Grund dafür ist das neue Format der Lehrparkschule.