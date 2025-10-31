LIVE:
Neues Angebot im Harz Geheimtipp für Camping und Caravan: Lehof in Quedlinburg überrascht selbst Betreiber
Mit dem Lehof Caravan und Camping in Quedlinburg gibt es ein neues Tourismusangebot im Harz. Wie die ersten Monate gelaufen sind, was den Betreiber überrascht hat und welche nächste Hochphase bevorsteht.
Quedlinburg/MZ. - „Wunderschöner neuer Stellplatz“, „Sanitärbereich top“, „tolle Outdoor-Küche“, „wir kommen auf jeden Fall wieder.“ Auf diversen Internet-Portalen gibt es schon etliche Meinungen zum neuen Tourismusangebot in Quedlinburg, dem direkt neben dem Klietz-Sportpark entstandenen Lehof Caravan und Camping.