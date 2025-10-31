weather wolkig
Neues Angebot im Harz Geheimtipp für Camping und Caravan: Lehof in Quedlinburg überrascht selbst Betreiber

Mit dem Lehof Caravan und Camping in Quedlinburg gibt es ein neues Tourismusangebot im Harz. Wie die ersten Monate gelaufen sind, was den Betreiber überrascht hat und welche nächste Hochphase bevorsteht.

Von Petra Korn 31.10.2025, 10:30
In Quedlinburg gibt es mit dem Lehof Caravan und Camping ein neues touristisches Angebot, das auch schon international genutzt wird. Archiv-Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - „Wunderschöner neuer Stellplatz“, „Sanitärbereich top“, „tolle Outdoor-Küche“, „wir kommen auf jeden Fall wieder.“ Auf diversen Internet-Portalen gibt es schon etliche Meinungen zum neuen Tourismusangebot in Quedlinburg, dem direkt neben dem Klietz-Sportpark entstandenen Lehof Caravan und Camping.