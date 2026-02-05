In Greppin haben Jugendliche an einer Tankstelle versucht, mit einem falschen Zwanziger zu bezahlen. Die Verkäuferin schöpfte Verdacht.

Greppin. - An einer Tankstelle in der Straße "An der B184" in Greppin haben Jugendliche in der Nacht zu Donnerstag versucht, mit Falschgeld zu bezahlen, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte die Gruppe Bier mit einem 20-Euro-Schein kaufen. Die Verkäuferin habe den Schein genauer untersucht und festgestellt, dass es sich dabei um Falschgeld handeln könnte, so die Polizei.

Doch ehe sie reagieren konnte, waren die Jugendlichen mit ihren E-Scootern auch schon wieder verschwunden, heißt es. Eine Suche nach den Jugendlichen in der näheren Umgebung blieb erfolglos. Die Banknote wurde sichergestellt.