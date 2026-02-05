weather gefrierenderregen
  4. Streit über kommunale Finanzen: Genehmigter Haushalt und nun das: Warum Sangerhausen plötzlich doch ein Millionenloch droht

Die Haushaltslage in Sangerhausen spitzt sich plötzlich zu: Und das, obwohl der Etat offiziell genehmigt wurde. Was die Gründe dafür sind und welche Konsequenzen auf die Stadt zukommen könnten.

Von Frank Schedwill 05.02.2026, 15:30
Im Stadthaushalt von Sangerhausen fehlen offenbar mehrere Millionen.
Sangerhausen/MZ. - Die Diskussion um die Finanzlage der Stadt Sangerhausen erhält neue Dynamik. Nachdem die MZ berichtet hatte, der städtische Haushalt sei „ohne Beanstandungen“ von der Kommunalaufsicht genehmigt worden, stellt die Pressestelle des Landkreises Mansfeld-Südharz klar: Ganz so einfach sei es nicht.