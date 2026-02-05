Am Sonntag gewann Renars Uscins mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft EM-Silber in Dänemark. Am Mitwoch half er seiner Mutter im Café „10/23“.

Drei Tage nach EM-Silber: Handball-Star Renars Uscins steht in seinem Café hinter dem Tresen

Die Besucher staunten am Mittwoch nicht schlecht. Renars Uscins bereitet in seinem Cafe „10/23" einen Cappuccino zu.

Dessau/MZ. - Im Café „10/23“ in der Dessauer Wallstraße hat am Mittwoch ein frisch gebackener Handball-Vizeeuropameister hinter dem Tresen gestanden: Drei Tage nach der Europameisterschaft in Dänemark bereitete Renars Uscins die Cappuccinos für seine Gäste zu, bediente die Gäste und half auch beim Abwasch.