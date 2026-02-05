In der Gemarkung Weißandt-Gölzau will eine Firma sechs alte Windräder abbauen und dafür zwei neue errichten. Diese wäre jedoch wesentlich höher. Und würden sie in einem Wasserschutzgebiet stehen? Wie die Abstimmung im Stadtrat ausging.

Sechs alte Windräder gegen zwei neue? Windpark-Pläne für Weißandt-Gölzau

Weissandt-Gölzau/MZ. - Das Thema Windräder hat ein weiteres Mal den Stadtrat Südliches Anhalt beschäftigt. Bei der Sitzung in der vergangenen Woche ging es unter anderem um den möglichen Abbau von sechs alten Anlagen in der Gemarkung Weißandt-Gölzau. Im Gegenzug sollen zwei neue Windräder errichtet werden. Diese wären moderner, leistungsstärker – und deutlich höher. Haben die alten Anlagen eine Nabenhöhe von 74 Metern, so wären es bei den neuen 166 Meter. Bei senkrecht stehendem Rotorblatt hätte so ein Windrad eine Gesamthöhe von 247 Metern.