Dem Südstadt Center in Halle droht wegen massiver Brandschutzmängel die Schließung. Nun hat der größte Mieter im Einkaufszentrum bis auf weiteres geschlossen. Wie Kaufland diesen Schritt begründet.

Hinweis führt vorerst vor verschlossene Türen: Die Kaufland-Filiale im Südstadt Centerin Halle ist bis auf weiteres geschlossen.

Halle (Saale)/MZ/AHS/DSK. - Im Fall des von Schließung bedrohten Südstadt Centers in Halle hat sich der größte Mieter jetzt zu einem rigorosen Schritt entschlossen. Kunden standen am Donnerstagmorgen vor einer geschlossenen Filiale. Bis auf weiteres werde man nicht mehr öffnen, teilt Kaufland mit.

Man habe sich zum Schutz der Kunden dazu entschlossen, heißt es weiter. „Vor allem Beanstandungen im Bereich des Brandschutzes, denen der Vermieter nicht ausreichend nachkommt, machen einen bedenkenlosen Weiterbetrieb in diesem Gebäude für uns unmöglich“, erklärt Kaufland-Sprecher Dominik Knobloch.

Kaufland ist im Südstadt mehrfach in Vorleistung gegangen

Kaufland sei in der Vergangenheit mehrfach in Vorleistung gegangen und habe Reinigungsfirmen und Handwerker mit Arbeiten außerhalb der eigenen Fläche beauftragt. Das sei auch in der laufenden Woche so passiert. „Wir werden auch jetzt sorgfältig prüfen, ob wir kurzfristige Lösungen für die vielfältigen Beanstandungen finden können, um den Betrieb wieder aufzunehmen“, sagt Knobloch.

Die Stadtverwaltung hatte am Mittwoch eine Nutzungsuntersagung für das Gebäude ausgesprochen. Zur Begründung wurden vor allem Brandschutzmängel angeführt. Seit Wochenbeginn sind von der neuen Verwaltung beauftragte Handwerker im Haus, um an den Brandschutzanlagen zu arbeiten.