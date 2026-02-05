Schnee und Eis haben die Doppelstadt noch immer im Griff. Nicht überall gibt es ordentliche Fußwege und Straßen.

Rutschpartie mit Einkaufswagen im Dessauer Westen - Kunde kritisiert Zustände im Junkerspark

Der Parkplatz des E-Centers im Junkerspark in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Schnee und Eis haben die Doppelstadt noch immer im Griff. Nicht überall gibt es ordentliche Fußwege und Straßen. Das hat auch Peter Kretschmer festgestellt, als er einkaufen gefahren ist – und sowohl im Junkerspark als auch im Gewerbegebiet Mitte unterwegs war.