  4. Partei zieht Antrag zurück: Halle-Neustadt bleibt ohne Städtebündnis

Fraktion Volt/Mitbürger zieht Idee zurück Neue Städtefreundschaft? Warum Halle eine überregionale Städte-Initiative ablehnt

Warum die Idee vorerst gescheitert ist, Halle-Neustadt in der internationalen Arbeitsgruppe von Neustädten aus ganz Europa anzumelden.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 05.02.2026, 09:03
Bergneustadt in Nordrhein-Westfalen aus der Vogelperspektive - der örtliche Bürgermeister hatte für das Neustadt-Bündnis geworben.
Bergneustadt in Nordrhein-Westfalen aus der Vogelperspektive - der örtliche Bürgermeister hatte für das Neustadt-Bündnis geworben. (Archivfoto: Andreas Arnold)

Halle (Saale)/MZ. - Es hätte der Beginn einer besonderen Städtefreundschaft sein können, doch es wird wohl nichts daraus werden. Die Stadtratsfraktion Volt/Mitbürger hat ihren Antrag zurückgezogen, mit dem Stadtteil Halle-Neustadt Mitglied im internationalen Bündnis der Neustädte in Europa zu werden. Fraktionsvorsitzender Ferdinand Raabe erklärt die Hintergründe.