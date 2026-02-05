In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 5. Februar geht es um einen Parasiten, der seinem Namen voll und ganz gerecht wird.

Ein Mitbewohner, auf den nicht nur in Halle jeder gerne verzichtet

Unheimlich unbeliebt und selten wirklich gesehen wird dieser Mitbewohner.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.