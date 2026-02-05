Ein Konzept für den Zahlungsverkehr soll demnächst folgen.

Barzahlung in der Verwaltung von Sandersdorf-Brehna bleibt möglich, ein neues Konzept soll folgen.

Sandersdorf/MZ. - Nach kontroverser Diskussion hat der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna beschlossen, dass Gebühren und Leistungen in der Stadtverwaltung weiterhin bar bezahlt werden können. Zugleich erhielt die Verwaltung den Auftrag, ein neues Konzept für den künftigen Zahlungsverkehr zu erarbeiten. Auslöser der Debatte war ein Antrag der Fraktion Souveränes Forum, der sich gegen die seit Ende September praktizierte bargeldlose Zahlung in der Stadtverwaltung richtet.