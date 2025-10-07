VOrtsdurchfahrt im Harz Megabaustelle in Quedlinburg: Sperrung verschiebt sich – Autofahrer müssen umplanen
Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Quedlinburg gehen in die nächste Phase: Der Harzweg ist wieder befahrbar, dafür wurde die Sperrung der Stresemannstraße erweitert - mit Auswirkungen auf die Umleitungsstrecke. Was Autofahrer beachten müssen.
Aktualisiert: 07.10.2025, 11:46
Quedlinburg/MZ. - Auf der Großbaustelle an der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt in Quedlinburg ist eine nächste Etappe erreicht: Der seit dem 1. April gesperrte Abschnitt des Harzwegs einschließlich der Kreuzung Stresemannstraße ist wieder frei, die Sperrung ein Stück weitergerückt.