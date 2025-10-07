Hinterlassenschaft des Mansfelder Bergbaus Aufgabe für die Ewigkeit: Anlage reinigt belastetes Wasser aus Helbraer Schlackehalde
In der „Neutra“ am Ernst-Schacht in Helbra werden schwermetallbelastete Auswaschungen aus der Schlackehalde aufbereitet. Wie der Stand bei weiteren Sanierungsprojekten ist.
07.10.2025, 14:00
Helbra/MZ. - Der Mansfelder Kupferschieferbergbau ist längst Geschichte: 1990 wurden die letzten Schächte und Hütten im Revier stillgelegt. Mittlerweile sind viele der alten Industrieanlagen verschwunden, doch die Hinterlassenschaften der 800-jährigen Erzförderung und -verarbeitung werden die Region noch über Generationen prägen. Nicht umsonst gelten die Bergbaufolgen allgemein als sogenannte „Ewigkeitsaufgabe“.