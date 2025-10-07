In der „Neutra“ am Ernst-Schacht in Helbra werden schwermetallbelastete Auswaschungen aus der Schlackehalde aufbereitet. Wie der Stand bei weiteren Sanierungsprojekten ist.

Projektingenieurin Sigrun Sandig (links) von der MDSE erläuterte bei einem Termin mit geladenen Gästen die neu gebaute Neutra-Anlage in Helbra.

Helbra/MZ. - Der Mansfelder Kupferschieferbergbau ist längst Geschichte: 1990 wurden die letzten Schächte und Hütten im Revier stillgelegt. Mittlerweile sind viele der alten Industrieanlagen verschwunden, doch die Hinterlassenschaften der 800-jährigen Erzförderung und -verarbeitung werden die Region noch über Generationen prägen. Nicht umsonst gelten die Bergbaufolgen allgemein als sogenannte „Ewigkeitsaufgabe“.