Lob in höchsten Tönen für die Feier zu 825 Jahre Bergbau in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ. - So viel los war lange nicht: Rund 13.000 Besucher und Teilnehmer sind am Wochenende in Sangerhausen zugegen gewesen, um das Jubiläum zu 825 Jahre Bergbau im Landkreis zu feiern. „Das Fazit fällt absolut positiv aus“, sagt Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU). „Wir haben durchweg gute Rückmeldungen bekommen.“ Natürlich habe es hier und da kleinere Ungereimtheiten gegeben, diese seien aber bei der Masse an Leuten, die am Wochenende in Sangerhausen waren, nicht der Rede wert. „Das Wichtigste ist, dass es ein sehr würdiger Rahmen für die Bergleute war“, sagt Schweiger. Zur tollen Stimmung habe natürlich auch das gute Wetter beigetragen. Ebenfalls positiv sei die Umsetzung des Sicherheitskonzepts gewesen. „Das hat alles reibungslos geklappt.“ Die meisten der kleineren Straßen habe man mit Fahrzeugen zugestellt, die zudem tatsächlich auch besetzt gewesen seien, um im Ernstfall beiseitefahren zu können. Dieser Ernstfall trat aber glücklicherweise nicht ein. Bis auf einige wenige Einsätze des Rettungsdienstes, vor allem wegen Kreislaufproblemen durch die Hitze, habe es keine Zwischenfälle gegeben.