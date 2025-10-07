37. Tauschbörse in Großbadegast Warum Sammler aus Köthen dem Papst einen Zollstock gewidmet haben
Verein Flamme des Friedens präsentiert einen „Papstzollstock“. Ein Hersteller erklärt, dass der Meterstab Messgerät und Werbeträger sei.
07.10.2025, 14:00
Großbadegast/MZ. - Jagen und Sammeln sind Eigenschaften, die Menschen seit der Urzeit haben. „Ich habe 2026 mein 50. Jubiläum als Sammler. Im Jahr 1976 habe ich auf dem Bau angefangen zu arbeiten und mit dem Sammeln von Zollstöcken begonnen“, berichtet Klaus Linder aus Crailsheim.