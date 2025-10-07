Verein Flamme des Friedens präsentiert einen „Papstzollstock“. Ein Hersteller erklärt, dass der Meterstab Messgerät und Werbeträger sei.

Warum Sammler aus Köthen dem Papst einen Zollstock gewidmet haben

Thomas Albers vom Zollstock-Hersteller Diamant, Raymond Schulz vom Sanitätsverein und Bernd Rogaischus vom Verein Zollstockfreunde 97 Zoll Anhalt präsentieren den auf 200 Stück limitierten „Papstzollstock“.

Großbadegast/MZ. - Jagen und Sammeln sind Eigenschaften, die Menschen seit der Urzeit haben. „Ich habe 2026 mein 50. Jubiläum als Sammler. Im Jahr 1976 habe ich auf dem Bau angefangen zu arbeiten und mit dem Sammeln von Zollstöcken begonnen“, berichtet Klaus Linder aus Crailsheim.