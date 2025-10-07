weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Herbstferien in Zeitz: Weg vom Bildschirm – welche Abenteuer Kinder im JuK-Café erwarten

Breakdance, Rap, Graffiti und Natur pur – das JuK-Café in Zeitz macht die Herbstferien bunt. Mit kreativen Workshops, Bewegung und jeder Menge Spaß wird jeder Tag zum Erlebnis.

Von Margit Herrmann 07.10.2025, 16:00
Mario Pacholski (li.) und Breakdance Workshopleiter Vladi aus Leipzig (Foto: FuKs)

Zeitz/MZ. - Jeden Tag in den Herbstferien ein anderes Programm – das hat sich das JuK-Café auf die Fahne geschrieben. Vom 13. bis 26. Oktober 2025 bietet die Freizeiteinrichtung in der Freiligrathstraße in Zeitz eine spannende Ferienzeit für Kinder und Jugendliche an.