Breakdance, Rap, Graffiti und Natur pur – das JuK-Café in Zeitz macht die Herbstferien bunt. Mit kreativen Workshops, Bewegung und jeder Menge Spaß wird jeder Tag zum Erlebnis.

Zeitz/MZ. - Jeden Tag in den Herbstferien ein anderes Programm – das hat sich das JuK-Café auf die Fahne geschrieben. Vom 13. bis 26. Oktober 2025 bietet die Freizeiteinrichtung in der Freiligrathstraße in Zeitz eine spannende Ferienzeit für Kinder und Jugendliche an.